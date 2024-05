Ministrica Čalušić si je na Gorenjskem ogledala trajnostne prakse

Lesce/Kranjska Gora, 10. maja - Kmetijska ministrica Mateja Čalušić si je danes na Gorenjskem ogledala nekatere primere trajnostnih kmetijskih praks. V Lescah je obiskala Semenjalnico, hranilnico ekoloških semen, in ekološko kmetijo Vegerila. V Kranjski Gori pa je sodelovala na okrogli mizi, na kateri so med drugim razpravljali o ravnotežju med kmetijstvom in turizmom.