Lokostrelec Habjan Malavašič v dvoboj za naslov evropskega prvaka

Essen, 10. maja - Slovenski lokostrelec Den Habjan Malavašič se bo v nedeljo pomeril za zlato medaljo in naslov evropskega prvaka na evropskem tarčnem prvenstvu v Essnu v Nemčiji. Na poti do finala je zmagal v šestih dvobojih, njegov nasprotnik pa bo Mete Gazoz iz Turčije, trenutni olimpijski prvak, so sporočili iz Lokostrelske zveze Slovenije.