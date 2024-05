Madžarska in Kitajska s sporazumom o filmskem sodelovanju

Budimpešta, 10. maja - Režiser in vodja Madžarskega filmskega inštituta Csaba Kael in vodja Kitajske filmske uprave Mao Yu sta podpisala obsežen sporazum o sodelovanju na področju filma, so danes sporočili iz Madžarskega filmskega inštituta. Sporazum po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI tlakuje pot tesnejšemu koprodukcijskemu sodelovanju med državama.