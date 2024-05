Na Ljubljanski borzi ta teden v ospredju delnice NLB

Ljubljana, 10. maja - Indeks SBI TOP je ta teden na Ljubljanski borzi pridobil 1,54 odstotka in trgovanje danes sklenil pri 1463,64 točke. Najbolj so se podražile delnice NLB, potem ko je banka v sredo objavila spodbudne četrtletne poslovne izide, v četrtek pa še ambiciozno strategijo do konca 2030. Vlagatelji so ta teden skupno ustvarili 7,9 milijona evrov prometa.