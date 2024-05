Fajon v iskanju rešitev za Gazo odhaja na novo bližnjevzhodno turnejo

Ljubljana, 10. maja - Zunanja ministrica Tanja Fajon se v soboto znova odpravlja na Bližnji vzhod, kjer se bo do srede srečala z najvišjimi predstavniki Egipta, Katarja, Združenih arabskih emiratov in Savdske Arabije. Osrednje teme pogovorov bodo trajajoče regionalne napetosti v zvezi z vojno v Gazi, so sporočili iz ministrstva za zunanje in evropske zadeve.