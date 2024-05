Tedni vseživljenjskega učenja tudi letos brezplačni in na voljo vsem državljanom

Koper, 10. maja - V koprskem gledališču so danes odprli Tedne vseživljenjskega učenja, ki že devetindvajseto leto zapored potekajo pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. Ti bodo po vsej Sloveniji potekali med 10. majem in 16. junijem. Na prireditvi so izpostavili pomen, vlogo in potek projekta, podelili pa so tudi posebna priznanja.