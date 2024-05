Botticellijeva slika Venera in Mars prvič zapustila londonsko Narodno galerijo

London, 11. maja - Slika Venera in Mars italijanskega umetnika Sandra Botticellija je prvič, odkar jo je galerija pridobila leta 1874, zapustila Narodno galerijo v Londonu. Trenutno je na ogled v Muzeju Fitzwilliam v Cambridgeu in je ena od 12 slik iz zbirke Narodne galerije, ki so ob 200-letnici galerije na ogled na različnih lokacijah po Združenem kraljestvu.