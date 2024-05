Kajakaši in kanuisti prihodnji teden na EP v Tacnu

Tacen, 10. maja - Kajakaši in kanuisti so na novinarski konferenci predstavili svoja pričakovanja pred evropskim prvenstvom v slalomu na divjih vodah, ki bo od 15. do 19. maja potekalo v Tacnu. Na prvenstvu bo nastopilo po šest slovenskih kanuistov in kajakašev, od katerih najvišje merijo Benjamin Savšek, Luka Božič, Peter in Eva Terčelj.