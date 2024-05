Obeležujemo mednarodni dan zdravja rastlin

Ljubljana, 12. maja - Mednarodni dan zdravja rastlin, ki je na predlog Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) vsako leto 12. maja, letos poteka pod sloganom Zdravje rastlin, varna trgovina in digitalna tehnologija. V ospredju je vpliv mednarodne trgovine na širjenje škodljivcev in bolezni na nova območja, saj lahko povzroči veliko gospodarsko škodo.