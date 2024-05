Carpe Diem druga največkrat predvajana skladba na slovenskih radijskih postajah v 2023

Novo mesto, 10. maja - Zavod IPF vsako leto predstavi uradne podatke o največkrat predvajanih skladbah na slovenskih radijskih postajah v minulem letu. V letu 2023 je na prvem mestu Miley Cyrus z uspešnico Flowers, na drugem mestu največkrat predvajanih skladb, ki so jih zavrtele radijske postaje, pa so Joker Out s pesmijo Carpe Diem.