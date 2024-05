Policisti v Murski Soboti ujeli opitega prehitrega voznika brez vozniškega dovoljenja

Murska Sobota, 10. maja - Policisti so v sredo zaradi prekoračitve hitrosti v Murski Soboti ustavili 52-letnega voznika osebnega avtomobila. Voznik je v naselju vozil 74 kilometrov na uro, brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal kar 1,40 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, so sporočili s policije.