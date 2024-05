Ministrstvo opozarja na čas gnezdenja sivih vran

Ljubljana, 10. maja - Maja in junija je čas za vzrejo in izletavanje mladičev sive vrane. "Sivim vranam se v tem času ne približujmo in jih ne vznemirjajmo," so izpostavili na kmetijskem ministrstvu. Naraščanje številčnosti sivih vran v Sloveniji ni problematično, težava pa so lahko napadi vran na ljudi, če se ti preveč približajo njihovim mladičem.