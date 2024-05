Bayer z remijem podrl evropski klubski rekord

Leverkusen, 10. maja - Nogometaši Bayerja iz Leverkusna so pod taktirko trenerja Xabija Alonsa podrli 60 let star klubski rekord. V vseh tekmovanjih so nepremagani že 49 tekem zaporedoma. Od uvedbe evropskih tekmovanj takšne serije ni naredila še nobena ekipa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.