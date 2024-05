Na azijskih borzah optimistično vzdušje

Tokio, 10. maja - Na azijskih borzah danes vlada optimistično vzdušje. Vlagatelji so sledili dogajanju na newyorških borzah, kjer so se indeksi v četrtek zvišali, potem ko so najnovejši podatki o ameriškem trgu dela pokazali na njegovo ohlajanje. To vzbuja upanje, da bodo ameriška centralna banka in pozneje tudi druge večje banke kmalu začele nižati obrestne mere.