Hokejisti New York Rangers nadaljujejo zmagoviti niz

Miami, 10. maja - Hokejisti New York Rangers, najboljše moštvo rednega dela severnoameriške lige NHL, v končnici nadaljujejo zmagoviti niz. V pretekli noči so po podaljšku s 3:2 premagali Carolina Hurricanes in za uvrstitev v konferenčni finale potrebujejo zgolj še zmago. Na drugi tekmi večera so Dallas Stars izenačili serijo s Colorado Avalanche na 1:1 v zmagah.