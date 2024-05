Dončić in Washington poskrbela za izenačenje serije

Oklahoma City, 10. maja - Košarkarji Dallasa so na drugi tekmi polfinala zahodne konference lige NBA premagali Oklahoma City Thunder s 119:110 in pred selitvijo v Teksas skupni izid v zmagah poravnali na 1:1. Ključni igralec je bil tudi tokrat Luka Dončič z 29 točkami, 10 skoki, sedmimi podajami, tremi ukradenimi žogami in blokado.