Newyorške borze končale v zelenem

New York, 9. maja - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se zvišale zaradi gospodarskih podatkov, ki so okrepili upanje, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve letos začela zniževati obrestno mero, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta in zlato sta se podražila.