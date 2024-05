Slovenski balinarji do prvih kolajn na SP

Pariz, 9. maja - Drugi dan svetovnega balinarskega prvenstva za člane in mešane discipline v francoskem Saint Vulbasu si je slovenska izbrana vrsta zagotovila najmanj dve medalji. Anže Petrič in Martin Zdauc sta si zagotovila najmanj bron v štafetnem zbijanju, Zdauc pa je do mesta na zmagovalnem odru prišel še v hitrostnem zbijanju.