Po načrtih bi bil Jek 2 lahko zgrajen do leta 2040

Krško, 9. maja - Priprava osnutka pobude za državni prostorski načrt za Jek 2 je v zaključni fazi in bo do konca meseca posredovan na pristojno ministrstvo, je na današnji seji sveta regije Posavje v Krškem povedal generalni direktor Gen energije Dejan Paravan. Po zastavljeni časovnici naj bi bil Jek 2 zgrajen in v omrežje priključen do leta 2040.