Skupščina GZS z Mrakom o izzivih konkurenčnosti

Ljubljana, 9. maja - Člani skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so danes na seji gostili ekonomista Mojmirja Mraka. Z njim so razpravljali o konkurenčnem položaju in prihodnjih izzivih EU in Slovenije v globalnem svetu. Mrak vidi ključne izzive EU na področju varnosti, migracij in gospodarstva.