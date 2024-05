Inšpekcijski organi lani izrekli 75.072 ukrepov

Ljubljana, 9. maja - Vlada se je danes seznanila s poročilom Inšpekcijskega sveta za leto 2023. To kaže, da so inšpekcijski organi lani skupaj izrekli 75.072 upravnih in prekrškovnih ukrepov, število inšpektorjev pa se je zmanjšalo za 27. Ob tem je vlada tudi sklenila, da pristojna ministrstva v postopke priprave predpisov vključijo tudi inšpekcijske organe.