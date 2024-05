Ljubljanska borza: Največ zanimanja za NLB

Ljubljana, 9. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,35 odstotka. Dan po objavi četrtletnih rezultatov in na dan predstavitve nove strategije so k rasti indeksa največ prispevale delnice NLB, ki so se podražile za 1,80 odstotka. Sklenjenih je bilo za 1,5 milijona evrov poslov, približno polovico z delnicami NLB.