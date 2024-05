V petih letih 5,7 milijona evrov za ribištvo in razvoj podeželja v slovenski Istri

Koper, 9. maja - Za projekte s področij ribištva, razvoja podeželja in regionalnega razvoja v slovenski Istri imata akcijski skupini LASR Feral in LAS Zelena Istra na voljo 5,7 milijona evrov evropskih sredstev. LASR Feral je že objavila prvi razpis za sofinanciranje ribištva in ribogojstva, so povedali na današnji novinarski konferenci v koprskem Središču Rotunda.