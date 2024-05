Snežne razmere v visokogorju

V zadnjih dneh je nad 2000 metri padlo do 20 centimetrov novega snega. Predvsem na prisojah se je večina novega snega že stajala, tako da je na površini že stara snežna odeja s puščavskim prahom. Novejši sneg vztraja predvsem na osojah nad 2200 metri. Snežna odeja je večinoma stabilna.

Danes se bo razjasnilo. Čez dan bo ponekod nastala kopasta oblačnost, ki bo zvečer izginila. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik. V petek in soboto zjutraj bo jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost. V petek bo predvsem v visokogorju še nekaj zmernega severnika, v soboto pa bo severnik oslabel. Nedelja bo oblačna, čez dan bodo nastale plohe in nevihte. Padavine se bodo zavlekle v noč na ponedeljek in ponehale v ponedeljek dopoldne. Količina bo majhna, verjetno bo deževalo do najvišjih vrhov. Pihal bo jugozahodnik. V ponedeljek popoldne se bo razjasnilo. Vse dni bo temperatura podobna - ničta izoterma bo malo pod 3000 metri, na 2000 metri bo okoli 5, na 1500 metri pa 10 stopinj.

Snežna odeja bo v naslednjih dneh ostala večinoma stabilna. Nekoliko manj stabilna bo na območjih z novejšim (snežno belim) snegom v času, ko bo tam sijalo sonce - torej predvsem dopoldne in sredi dneva na strmih SV, V in JV pobočjih nad 2200 metri. Tam se lahko spontano ali ob dodatni obremenitvi sproži kakšen manjši površinski plaz mokrega snega. Poleg posameznih plazov mokrega snega lahko pride do porušitve opasti. Noči na petek in soboto bosta jasni, zato bo površina snežne odeje pomrznila. Površinska skorja bo ponekod lahko gladka in bo predstavljala tveganje za zdrs.