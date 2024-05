Barcelona podaljšala sodelovanje s španskim 17-letnim najstnikom

Barcelona, 9. maja - Španski up Pau Cubarsi, ki jih šteje ne več kot 17 let, je podaljšal pogodbo s katalonskim nogometnim ponosom Barcelono, vse do 30. junija 2027, so objavili v današnji izjavi za javnost. V novi pogodbi so njegovo odkupno klavzulo opredelili na kar 500 milijonov evrov.