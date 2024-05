Pred OI tudi nad domače francoske prevarante in goljufe

Pariz, 9. maja - Francoske oblasti se pripravljajo na boj proti pričakovanemu valu goljufij, katerih tarča naj bi bili milijoni obiskovalcev iz tujine, ki bodo Francijo obiskali zaradi letošnjih poletnih olimpijskih in paraolimpijskih iger, poroča agencija AFP. Gre za pričakovane goljufije in prevare, zlasti v gostinskih in hotelskih obratih.