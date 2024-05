Gospodarstvo lani tudi z realno višjim dobičkom

Ljubljana, 9. maja - Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 6,7 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 10 odstotkov in realno za dva odstotka več kot predlani. Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila nominalno za devet in realno za en odstotek višja. Prihodki pa so bili nominalno na enaki ravni, realno pa nižji za devet odstotkov.