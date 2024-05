O vpisu uporabe gotovine v ustavo še strokovna skupina

Ljubljana, 9. maja - Člani ustavne komisije DZ so se na današnji seji strinjali o ustanovitvi strokovne skupine, ki bo razpravljala o vpisu uporabe gotovine v ustavo. To namreč z več kot 56.000 podpisi državljanov zahteva združenje Povezani smo. Obenem bo ustavna komisija Evropsko centralno banko (ECB) pozvala, da se opredeli do predloga.