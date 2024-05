Radio Študent praznuje 55 let

Ljubljana, 9. maja - Najstarejša evropska študentska radijska postaja Radio Študent (RŠ) v tem mesecu praznuje 55 let od ustanovitve. Obletnico bodo med drugim počastili danes v Kinu Šiška s koncertom štirih zvenečih imen aktualne domače glasbene scene: The Canyon Observer, Širom, Etceteral in Haloban, so sporočili iz RŠ.