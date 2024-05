Mesečna prometna napoved

Ljubljana, 9. maja - Danes je zaradi praznika Jezusovega vnebohoda pričakovan povečan promet iz tujine proti Hrvaški, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Zaradi današnjega praznika v Avstriji, Franciji in Nemčiji do 22. ure velja omejitev tovornega prometa.