Eickhout: Zaveznik evropskih Zelenih v Sloveniji je Vesna

Ljubljana, 9. maja - Če govorimo o zavezniku evropskih Zelenih v Sloveniji, je to brez dvoma stranka Vesna, je danes ob obisku Ljubljane poudaril vodilni kandidat evropskih Zelenih Bas Eickhout. V sredo je obiskal Šaleško dolino in Zgornjo Savinjsko dolino in s tamkajšnjimi župani govoril o pravičnem zelenem prehodu in razdejanju po lanskih poplavah.