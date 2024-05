Koper, 9. maja - Policisti so bili okoli 4. ure obveščeni, da sta v Semedeli zagorela avtomobila. Na kraju so ugotovili, da je ogenj zajel štiri osebne avtomobile, motorno kolo ter del bližnje hiše. Nastala je večja materialna škoda. Policisti in kriminalisti bodo tekom današnjega dne opravili ogled kraja ter nadaljevali zbiranje obvestil, so sporočili s policije.