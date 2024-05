Dončić praznih rok, nagrada MVP znova Jokiću

New York, 9. maja - Nikola Jokić je postal najkoristnejši igralec severnoameriške košarkarske lige NBA po izboru ameriških novinarjev. Za srbskega centra je to tretja nagrada MVP v zadnjih sezonah. Slovenski as Luka Dončić je po sezoni, v kateri je v rednem delu bil najboljši strelec, pristal na tretjem mestu glasovanja.