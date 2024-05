Pregled - šport, 8. 5. (sreda)

GENOVA - Francoz Benjamin Thomas (Cofidis) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Italiji od Genove do Lucce. Etapo v dolžini 178 km je odločil ciljni sprint štirih ubežnikov, v katerem je imel francoski kolesar največ moči. V skupnem vodstvu je ostal slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je etapo sklenil v glavnini.

OKLAHOMA CITY - Košarkarji Dallas Mavericks so s porazom začeli polfinale zahodne konference v severnoameriški ligi NBA. Luka Dončić in soigralci so v gosteh pri Oklahoma City Thunder izgubili s 95:117. Oklahoma tako vodi z 1:0 v zmagah, ekipi pa igrata na štiri zmage. Dončić ni imel svojega večera, zbral je 19 točk, temu je dodal devet podaj in šest skokov. Točko več je dosegel Kyrie Irving, Daniel Gafford pa je vpisal 16 točk in 11 skokov. Prvo tekmo polfinala vzhodne konference so odigrali Boston Celtics in Cleveland Cavaliers. Kelti so pričakovano zmagali, končni izid je bil 120:95.

MADRID - Nogometaši madridskega Reala so drugi finalisti letošnje lige prvakov. Na povratni tekmi polfinala so doma z 2:1 premagali münchenski Bayern in se s skupnim izidom 4:3 uvrstili v finale. V finalu se bodo 1. junija na Wembleyju merili še z enim nemškim tekmecem, Borussio Dortmund.

BARCELONA - Znani so vsi udeleženci zaključnega turnirja košarkarske evrolige od 24. do 26. maja v Berlinu. Košarkarji Panathinaikosa se bodo v polfinalu pomerili s Fenerbahčejem, medtem ko se bo branilec naslova Real Madrid meril z Olympiakosom. Košarkarji iz Istanbula so nocoj na odločilni peti tekmi četrtfinala v gosteh po podaljšku z 80:79 v kneževini premagali Monaco. Turki so napredovali s 3:2 v zmagah. Na drugi današnji odločilni peti tekmi četrtfinalne serije je grški Olympiakos v gosteh premagal Barcelono z izidom 63:59 ter se prebil v polfinale, v katerem bo tekmec grške zasedbe španski Real Madrid. Olympiakos je napredoval s 3:2 v zmagah.

DŽEDA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je zanesljivo napredoval v osmino finala turnirja svetovne serije smash v Džedi. A je na turnirju v Savdski Arabiji z nagradnim skladom 1,85 milijona evrov v obračunu za četrtfinale po ogorčenem boju z 2:3 v nizih izgubil proti 20. igralcu svetovne lestvice Jangu Woojinu iz Južne Koreje.

SZEGED - Sprinterji na mirnih vodah so v Szegedu začeli z nastopi na dodatnih evropskih olimpijskih kvalifikacijah. Prvi dan je slovenska ekipa ostala praznih rok, kljub temu pa sta bila Anže Urankar in Rok Šmit zadovoljna s prikazanim. Na njuni prvi skupni mednarodni tekmi kajakaških dvojcev na 500 metrov v karieri sta bila v finalu osma. Špela Ponomarenko Janić in Ana Šteblaj, ki sta moči združili v ženskem dvojcu na 500 metrov, sta obstali v polfinalu.

LJUBLJANA - Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so na drugi tekmi četrtfinala lige Nova KBM doma s 93:81 premagali Ilirijo in se uvrstili v polfinale, kjer bodo igrali s Cedevito Olimpijo. V drugem polfinalu bosta igrala Krka in domžalski Kansai Helios, ki je nocoj v Podčetrtku ugnal Terme Olimia (77:72), nato pa je tudi GGD Šenčur napredoval z 2:0 v zmagah.

BRUGGE - Nogometaši Fiorentine so prvi finalisti letošnje izvedbe konferenčne lige. Italijanska ekipa je na povratni polfinalni tekmi v gosteh z 1:1 remizirala proti belgijskem moštvu Club Brugge in si s skupnim izidom 4:3 zagotovila nastop v finalu.

LJUBLJANA - Slovenski in britanski alpinist Gašper Pintar in Tom Livingstone sta med 14. in 17. aprilom na alpinistični odpravi na Aljaski preplezala prvenstveno smer The Great Wall/Veliki zid v 1600-metrski južni steni gore Dickey, ki sodi med najvišje skalne in kombinirane stene na svetu.

LJUBLJANA - Člani odbora za gospodarstvo so na 16. redni seji potrdili amandmaje k predlogu Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v letih 2023-2030. Amandmaje je podprlo vseh 14 prisotnih članov odbora. Spremembe zakona mora še potrditi Državni zbor. To pomeni, da se lahko od leta 2024 do leta 2028 v investicije za športno infrastrukturo letno nameni 20 milijonov evrov. Zakon omogoča, da se neporabljena sredstva iz leta 2023 v višini 2,6 milijona evrov prenesejo v leto 2024, preostalih 20 milijonov pa se prenese v leti 2029 in 2030. Doslej je zakon veljal le do leta 202.

MARSEILLE - Olimpijska bakla je danes ob 11. uri prispela v Marseille, kjer jo je 79 dni pred začetkom olimpijskih iger v Parizu pričakala velika pomorska parada z več kot 1000 plovili. Baklo so pripeljali z ladjo Belem.