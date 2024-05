New York, 8. maja - Indeksi na newyorških borzah so trgovalni dan sklenili neenotno. Delnice na Wall Streetu so se gibale v nasprotnih smereh, vlagatelji pa so premlevali še en krog objav četrtletnih poslovnih poročil brez izstopajočih rezultatov, poroča francoska tiskovna agencije AFP.