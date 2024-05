Ljubljana, 8. maja - Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so na drugi tekmi četrtfinala lige Nova KBM doma s 93:81 (21:21, 46:45, 73:58) premagali Ilirijo in se uvrstili v polfinale, kjer bodo igrali s Cedevito Olimpijo. V drugem polfinalu bosta igrala Krka in domžalski Kansai Helios.