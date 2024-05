Madridčani po preobratu finalisti lige prvakov

Madrid, 8. maja - Nogometaši madridskega Reala so drugi finalisti letošnje lige prvakov. Na povratni tekmi polfinala so doma z 2:1 premagali münchenski Bayern in se s skupnim izidom 4:3 uvrstili v finale. V finalu se bodo 1. junija na Wembleyju merili še z enim nemškim tekmecem, Borussio Dortmund.