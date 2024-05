Terme Olimia Podčetrtek - Kansai Helios 72:77 (14:15, 35:41, 52:65)

Podčetrtek, 8. maja - Košarkarji Term Olimia Podčetrtka so doma na drugi tekmi četrtfinala lige Nova KBM izgubili s Kansai Heliosom z 72:77 (14:15, 35:41, 52:65). Domžalčani so na prvi tekmi 3. maja doma slavil s 100:86 in se z 2:0 v zmagah uvrstili v polfinale, njihov tekmec bo novomeška Krka.