Slovenski balinarji odlično odprli svetovno prvenstvo

Lyon, 8. maja - Prvi dan svetovnega balinarskega prvenstva za člane in mešane discipline v francoskem Saint Vulbasu si je slovenska izbrana vrsta že zagotovila tri nastope v četrtkovih četrtfinalih. Slovenci so bili uspešni udi v skupinskem delu igre dvojic in mešanega kroga, tako da ostajajo v igri za mesta na zmagovalnem odru v vseh sedmih disciplinah.