Na AmChamovem dogodku izpostavili pomen implementacije umetne inteligence v poslovne procese

Ljubljana, 8. maja - Inovativnost, ažurno sledenje naglim spremembam in implementacija umetne inteligence v poslovne procese so ključni za uspešno delovanje v globaliziranem svetu, so se na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija) strinjali strokovnjaki. Predstavili so tudi primere uporabe umetne inteligence v gospodarstvu.