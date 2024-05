Ob svetovnem dnevu raka jajčnikov poudarek na zgodnjemu odkrivanju in poznavanju družinske anamneze

Ljubljana, 8. maja - Na okrogli mizi ob današnjem svetovnem dnevu raka jajčnikov v organizaciji Združenja Europa Donna Slovenija so strokovnjaki opozorili na pomen zgodnjega odkrivanja raka jajčnikov ter poznavanja družinske obremenjenosti s to boleznijo. Ob tem so poudarili tudi pomen zdravega življenjskega sloga in rednih pregledov pri ginekologu.