Na Goriškem bodo predstavili dediščino čeških steklopihalcev

Nova Gorica, 8. maja - V teh dneh se bodo začele dejavnosti pri čezmejnem projektu Po poteh glažutarjev na Goriškem, v okviru katerega bodo raziskovali dediščino čeških pihalcev stekla, ki so se v 18. stoletju preselili na to območje in sto let opravljali obrt. Pripravili bodo tudi razstavo. Glavni izdelek glažut na Trnovski planoti je bila steklenica za rožni liker.