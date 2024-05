V Nemčiji rastejo cene najema stanovanj

München, 12. maja - Kombinacija pomanjkanja stanovanj in visokih stroškov gradnje je razlog, da se najemnine v Nemčiji kljub cenitvi nepremičnin višajo, so sporočili iz Združenja nemških bank Pfandbrief. Stanovanjske nepremičnine so se v prvem četrtletju glede na lani pocenile za 4,3 odstotka, najemnine pa zvišale za 5,6 odstotka.