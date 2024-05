V Nemčiji napadli socialdemokratko in članico Zelenih

Berlin/Dresden, 8. maja - V berlinski knjižnici so v torek napadli nekdanjo županjo in socialdemokratko Franzisko Giffey. Napadalec jo je udaril s torbo po glavi, jo lažje poškodoval in zbežal. Tudi v Dresdnu se je zgodil nov napad. Po navedbah policije je bila žrtev članica Zelenih. Med lepljenjem plakata sta skrajna desničarja nanjo pljuvala in ji grozila.