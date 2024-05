Pri Mladinski knjigi pomladni paket knjig za najmlajše

Ljubljana, 8. maja - Pri Mladinski knjigi je izšel pomladnih paket knjig za najmlajše bralke in bralce. V njem so druga slikanica iz serije Medo in Pujsi Sebastijana Preglja in ilustratorja Igorja Šinkovca, tretja Pavlina Dese Muck in ilustratorke Ane Košir, Očka v pižami Svjetlana Junakovića in O fantu, ki je iskal muco Slavka Pregla z ilustracijami Anke Kočevar.