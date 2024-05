Ob svetovnemu dnevu Rdečega križa o pomenu prostovoljstva

Ljubljana, 8. maja - Rdeči križ Slovenije (RKS), ki v državi deluje že skoraj 80 let, je nepogrešljiv ob naravnih in drugih nesrečah, so se na posvetu ob svetovnem dnevu Rdečega križa danes strinjali govorci. Predsednica RKS Ana Žerjal je izpostavila pomen prostovoljstva in se tudi na državo obrnila s prošnjo, da bolj spodbuja prostovoljno delo.