Češka omogočila spremembo podatka o spolu brez operacije

Praga, 8. maja - Češko ustavno sodišče je v torek odločilo, da bo v prihodnje v državi zakonska sprememba spola mogoča brez medicinskih posegov za spremembo spola, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po mnenju sodišča so namreč sedanje zakonske zahteve na tem področju v nasprotju s temeljno pravico do telesne integritete in kršijo človekovo dostojanstvo.