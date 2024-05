Pomanjkanje uspehov v brazilskem nogometu

Rio de Janeiro, 8. maja - Če so Brazilci nekoč veljali za nesporne virtuoze nogometne igre, pa so se stvari v zadnjem času precej spremenile. Brazilci so zadnji naslov svetovnega prvaka osvojili leta 2002, prav tako pa vse od leta 2007, ko je zlato žogo prejel Kaka, noben brazilski nogometaš ni dobil omenjene nagrade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.