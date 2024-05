Uprava za varno hrano opozarja na nedovoljeno trgovino s pesticidi

Ljubljana, 8. maja - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opaža porast nedovoljene trgovine s fitofarmacevtskimi sredstvi, zlasti prek tujih spletnih portalov. Opozarja, da lahko njihova uporaba, če nimajo dovoljenja za promet in uporabo na območju Slovenije, pomeni nevarnost za zdravje ljudi in okolje.