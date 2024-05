Vreme: Pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami

Ljubljana, 8. maja - Danes bo sprva oblačno in marsikje deževno. Čez dan se bo oblačnost predvsem v južni Sloveniji trgala, še se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Ponoči bodo padavine povsod ponehale. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila.

V četrtek se bo postopno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 17 do 21 na Primorskem do okoli 24 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto se pričakuje delno jasno vreme, pri čemer bo veter sčasoma oslabel. Nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad nami še zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu deloma jasno in večinoma suho. Drugod bo še nestanovitno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V četrtek se bo postopno razjasnilo, ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna, v Kvarnerju tudi močna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V četrtek bo vpliv vremena povečini ugoden.